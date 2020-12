TikTok dévoile ses vidéos les plus virales de l’année

Pour parvenir à ce classement, l’entreprise prend en compte le nombre de vues, ainsi que “l’impact” de la vidéo . Et sans surprises, on retrouve dans le top 10 des vidéos devenues extrêmement virales. À commencer par le “M to the B” de Bella Poarch . Le jeune TikTokeuse s’est fait une spécialité de ces “danses du visage”, avec des expressions tout droit sorties d’un cartoon.

Enfin, sur la troisième marche du podium, on retrouve Caitlin Reily , qui propose des petits sketches et imitations toujours bien vus. Comme ici, où elle interprète ce collègue qu’on déteste tous pendant un call sur Zoom.

“Ce fut notre honneur de regarder ces vidéos et ces créateurs grandir et partager ce qui est devenu des moments emblématiques de 2020. TikTok est là pour apporter de la joie, et avec l'année que nous avons vécue, je suis ravie de faire ce voyage dans le passé et de célébrer la myriade de façons dont la communauté TikTok nous a aidés à nous rassembler, à combler les divisions et à trouver à la fois légèreté et émotion lorsque nous en avions le plus besoin”, a déclaré Vanessa Pappas, directrice par intérim de TikTok.

Au-delà du classement des vidéos virales (que vous pouvez retrouver en intégralité ici), TikTok a également classé les memes de l’année, les créateurs les plus célèbres, ou encore les chansons les plus utilisées. Et le top 5 n’a rien de surprenant si vous avez déjà fait ne fut-ce qu’un petit tour sur l’application.