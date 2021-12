TikTok dévoile ses tendances de l’année

Qui dit fin d’année dit récapitulatifs et classements en tout genre. Cette fois, c’est TikTok qui s’y colle.

Une année chargée

Plus que jamais, TikTok aura été le réseau social de l’année 2021. Après un démarrage en trombe auprès du grand public en 2020, TikTok a profité une fois de plus des confinements et de la morosité ambiante pour tenter de divertir les utilisateurs cette année. Et quand on voit ce classement, on se dit que la mission est réussie.

On y retrouve en autre : de la danse, bien évidemment, mais aussi des petits chiens, des drones, de la magie, des recettes devenues cultes ou encore des maquillages et des filtres toujours plus créatifs.