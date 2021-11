TikTok déploie de nouvelles solutions publicitaires en Belgique

TikTok, l’application la plus téléchargée au monde, est officiellement " Open for business " en Belgique. Les entreprises accèdent désormais à tous les formats publicitaires TikTok pour concevoir des campagnes et se développer.

Un milliard d’utilisateurs à séduire tous les mois

Arnaud Cabanis, Managing Director, Global Business Solutions TikTok France et Belgique, explique : “TikTok est une plateforme unique de divertissement et de créativité. Chaque mois, plus d’un milliard d’utilisateurs se rassemblent sur TikTok. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’accompagner les entreprises belges, de toutes tailles, à libérer leur potentiel et se renouveler dans leur stratégie marketing.”

Il est vrai qu’en à peine trois ans, TikTok est devenue la plateforme qui fait parler. Et qui attire tout naturellement les annonceurs. “La plateforme leur permet à la fois de développer leur notoriété, de se faire découvrir par une large communauté mondiale et d’inspirer des achats”, explique le réseau social. C’est ainsi que 73 % des utilisateurs TikTok partagent régulièrement des inspirations d'achat et des conseils à leurs amis ou famille sur des produits qu'ils pourraient aimer. Le hashtag #TikTokMadeMeBuyIt (TikTok me l’a fait acheter), consulté plus de 6,6 milliards de fois, témoigne bien du pouvoir de recommandation des communautés TikTok.

“Nous avons constaté à maintes reprises le rôle majeur que jouent les marques dans l'expérience TikTok et le plaisir que notre communauté tire des interactions qu'elle a avec ses marques préférées. Nous sommes donc ravis d’accompagner les entreprises belges à se saisir de tout le potentiel de notre plateforme pour soutenir leur croissance”, poursuit Arnaud Cabanis.

TikTok For Business se décline en Belgique

TikTok For Business en Belgique, un ensemble de solutions, de fonctionnalités et d'outils publicitaires pour aider les entreprises de toutes tailles à se lancer sur TikTok est donc désormais proposé aux sociétés belges. “Tous les formats publicitaires innovants de TikTok sont disponibles en Belgique, à la fois en français et en néerlandais”, explique le réseau social.

En complément, TikTok lance TikTok Ads Manager, sa plateforme publicitaire en libre-service pour permettre aux entrepreneurs et PMEs notamment de créer en toute autonomie des campagnes TikTok. Grâce à cet outil, les entreprises peuvent optimiser leur budget selon leurs objectifs marketing, définir leurs cibles, réaliser des contenus créatifs et suivre les performances de leur campagne.

Attendez-vous donc à voir plus de publicités belges sur la plateforme dans les semaines à venir.