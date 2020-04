TikTok dépasse les 2 milliards de téléchargements

Le réseau social ne séduit plus uniquement les jeunes. Selon Sensor Tower, l’application aurait été téléchargée 315 millions de fois rien qu’au premier trimestre 2020.

Ces chiffres, combinant ceux de l’App Store d’Apple et du Play Store de Google, permettent au réseau social de dépasser les 2 milliards de téléchargements. Et tout ça sans compter sur les app stores tiers qui fleurissent en Chine.

Ces chiffres n’indiquent évidemment pas que 2 milliards d’utilisateurs sont actifs sur le réseau, mais ils restent un bon indicateur de la popularité de l’application.

La pandémie de Covid-19 ne serait pas étrangère à ce succès. En période de confinement et de distanciation sociale, TikTok a su se transformer, pour passer d’une application où la danse et le lip syncing étaient la norme, et devenir un lieu où la bonne humeur et le second degré règnent.

Toujours selon SensorTower, la Chine représenterait la première source de revenus, avec 72,3% des recettes totales, bien devant les États-Unis qui ne représentent “que” 19%. Du côté des plateformes, l’App Store serait bien plus populaire que le Play Store, avec 453,3 millions des revenus générés du côté d’Apple, et seulement 21 millions du côté de Google.