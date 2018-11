TikTok dépasse Facebook et Instagram dans le classement des applications les plus téléchargées en septembre

Mais Musical.ly c’est quoi, exactement ? Créée en 2014 en Chine par Alex Zhu et Luyu Yang, l’application reprenait le concept de Dubsmah, où les utilisateurs rejouaient des répliques cultes en les doublant, et l’appliquait aux chansons. Ces courtes vidéos de lip sync (synchronisation des lèvres) ont même leurs stars, notamment Lisa et Lena, deux jeunes jumelles allemandes suivies par plus de 19 millions d’abonnés (la vidéo ci-dessous vous donne un petit aperçu de leurs “performances”).

TikTok dépassé Facebook et Instagram dans le classement des applications les plus téléchargées en septembre - © Tous droits réservés

Depuis quelques mois, TikTok a avalé Musical.ly et ses lip sync, mais le succès reste au rendez-vous. Selon SensorTower, TikTok a été téléchargé près de 4 millions de fois aux États-Unis lors du mois de septembre 2018. L’application, qui propose toute sorte de vidéos courtes (et donc plus seulement musicales), dépasse donc Facebook, Instagram, mais également YouTube et Snapchat. Et ce n’est pas fini : depuis un an, le nombre de téléchargements de TikTok a augmenté de près de 237%. Même si, comme le souligne Apptopia, l’application n’est utilisée au quotidien que par 29% des utilisateurs, contre 96% pour Facebook, et 95% pour Instagram, Snapchat et YouTube.

Quoi qu’il en soit, la popularité de TikTok reste exceptionnelle. Deux ans après sa création, l’application compte déjà 600 millions d’utilisateurs actifs et a fait de ByteDance la startup la plus valorisée au monde. Autant de bonnes nouvelles pour le groupe qui donne évidemment des idées à Facebook. Le réseau social américain s’est déjà essayé au lip sync et proposera bientôt une application dédiée, baptisée Lasso. Autrement dit, si Facebook plagie TikTok comme Instagram a plagié Snapchat, ByteDance a du souci à se faire.