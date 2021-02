TikTok débarque sur votre téléviseur

Le réseau social adapte son application aux téléviseurs Google TV et Android TV.

Après une version réservée aux téléviseurs Samsung, TikTok s’ouvre désormais à Android TV et Google TV, mais de manière limitée pour l’instant. En effet, l’application, qui sera à télécharger sur le Play Store, n’est disponible qu’en France, en Allemagne, et au Royaume-Uni, et sur quelques marques seulement (Sony, Hisense, TCL, Skyworth, Sharp, Phillips, Xiaomi, Panasonic et Toshiba).

Les utilisateurs des pays et des marques concernés pourront profiter des contenus créatifs de l’application sur grand écran, au sein d’une interface repensée (mais qui conserve évidemment le format vertical). L’application TV peut s’utiliser avec ou sans compte.

"Nous sommes ravis d'apporter la créativité et la joie de TikTok à Google TV et à d'autres appareils Android TV OS à travers l'Europe. L'expérience TikTok à la télévision sera une nouvelle façon pour les gens de se rassembler et de profiter des vidéos de certains de nos contenus les plus populaires”, déclare Rich Waterworth, General Manager, TikTok UK. “Que ce soit pour apprendre une nouvelle compétence ou simplement s'amuser ensemble en regardant ce que vous aimez, maintenant plus que jamais, je pense que c'est une excellente façon pour les gens de pouvoir profiter ensemble de leur contenu TikTok préféré à la maison."

Le réseau social n’a pas encore précisé si l’application sera prochainement disponible dans d’autres pays (ou d’autres plateformes, on pense notamment à l’Apple TV).