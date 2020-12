TikTok débarque sur les téléviseurs Samsung

Comme l’explique Samsung, “la nouvelle application a été spécialement créée pour une expérience de visionnage à domicile, permettant aux utilisateurs de visualiser les flux "Pour vous" et "Suivi", ainsi que la majorité des contenus les plus appréciés et les plus consultés sur TikTok . Ce contenu a été organisé en 12 catégories couvrant tout, des jeux et de la comédie à la nourriture et aux animaux.”

Quant à la question de l’affichage, celui-ci restera évidemment vertical, avec la vidéo zoomée et floutée pour remplir le reste de l’arrière-plan.

“L’année écoulée a radicalement changé notre façon de vivre, de travailler et de jouer. Nous sommes plus nombreux à passer plus de temps à la maison, à regarder la télévision avec des êtres chers et à profiter de contenus qui divertissent et éduquent via nos smartphones”, a déclaré Rich Waterworth, General Manager de TikTok UK. “Cela nous a amenés à réfléchir à la manière dont nous pouvons apporter la créativité et la joie de TikTok à encore plus de personnes à travers le Royaume-Uni. C'est exactement ce que fera notre nouvelle application TikTok, en donnant aux millions de propriétaires de téléviseurs Samsung l'accès à nos recettes tendance, nos sketches humoristiques, nos défis et plus encore - directement depuis le salon.”