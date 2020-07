TikTok continue de séduire, avec 87 millions de téléchargements au mois de juin

La firme Sensor Tower annonce que le réseau social chinois est devenu l’application la plus téléchargée au monde au mois de juin 2020 (en dehors des jeux). Avec 87 millions de téléchargements comptabilisés, TikTok enregistre une augmentation de 52,7% en un an.

Parmi les pays les plus friands de l’application, on retrouve l’Inde, avec 18,8% des téléchargements, et les États-Unis avec 7,8%. Ironiquement, ces deux pays sont actuellement en guerre contre TikTok. Fin juin, on apprenait que l’Inde interdisait le réseau social sur son territoire, ainsi que 58 autres applications chinoises (dont la messagerie WeChat).