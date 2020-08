The Weeknd prépare un concert virtuel sur TikTok

The Weeknd Experience aura lieu ce vendredi 7 août au sein de l’application.

Il n’y a pas que Fortnite qui organise des concerts virtuels. Malgré ses soucis avec l’administration Trump, TikTok reste très populaire auprès des jeunes Américains. C’est pourquoi le chanteur The Weeknd a décidé d’y tenir un concert virtuel.

Abel Tesfaye, de son vrai nom, chantera plusieurs morceaux de son dernier album, After Hours. Un album qui contient des tubes comme Heartless, Blinding Lights ou In Your Eyes. L’artiste sera représenté par un avatar, avec lequel il sera possible d’interagir, selon l’entreprise.