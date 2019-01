The Walking Dead en tête des séries les plus piratées de 2018

Comme chaque année, le site TorrentFreak dévoile le classement des séries les plus téléchargées illégalement dans le monde entier.

Et c’est la série de AMC, The Walking Dead, qui repasse en première place pour l’année 2018. La série Game of Thrones, diffusée sur HBO, étant en hiatus (les prochains épisodes, qui clôtureront la série, seront diffusés en 2019), c’est l’adaptation du comics à succès qui a le plus séduit les pirates. Game of Thrones occupait la première place depuis six années, mais comme le souligne TorrentFreak, la série reste malgré tout très téléchargée. Des fichiers contenant des saisons entières sont très populaires auprès des pirates. De quoi rattraper son retard avant la dernière saison sans dépenser un euro.

Parmi les nouveaux venus, on notera la présence de Titans, une série diffusée sur DC Online, le service de streaming de l’éditeur de comics DC, et qui débarquera chez nous sur Netflix. Les séries DC ont en tout cas la côte puisque Titans n’est pas la seule adaptation de comics à plaire. Des séries comme The Flash, Arrow et Legends of Tomorrow, toutes les trois diffusées sur The CW aux États-Unis, sont dans le top 10.

Enfin, Arrow et Vikings enregistrent la meilleure progression, avec quatre places de gagnées par rapport à 2017.