The Terrace : le téléviseur d’extérieur de Samsung est là

Annoncé il y a près d’un an, l’écran The Terrace, destiné à être installé sur une terrasse ou dans un jardin sera bientôt disponible chez nous. Conçu pour l’extérieur Samsung sort des sentiers battus avec son téléviseur QLED haut de conçu pour l’extérieur. La luminosité extrêmement élevée de l’écran QLED 4K “garantit des couleurs plus vraies que nature et une image d’une grande netteté”, annonce le constructeur. Évidemment, The Terrace est également protégé de toutes les conditions météorologiques grâce à un indice de protection IP55. Ce qui lui permet de résister aux intempéries, à l’eau et la poussière. Une housse de protection est fournie, mais même sans elle, le téléviseur peut résister aux hivers les plus rigoureux. Il fonctionne parfaitement jusqu’à -31°C.

3 images © Samsung

Idéal pour le confinement C’est en quelque sorte le message de Samsung. “Les téléviseurs Lifestyle sont au nombre de nos produits phares. Convenant à toutes les situations et à toutes les personnalités, The Terrace répond parfaitement aux nouveaux besoins”, explique Johan Van Campenhout, Product Manager Lifestyle TV chez Samsung Electronics Benelux. “Depuis l’apparition de la pandémie de coronavirus, nous constatons que davantage de personnes investissent, par exemple, dans une piscine, une pergola ou une extension extérieure. The Terrace s’inscrit parfaitement dans cette tendance et vous permet de regarder la télévision dans votre jardin ou sur votre terrasse.” Lire aussi : Samsung étend les mises à jour de ses produits Galaxy

3 images © Samsung