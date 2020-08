The Legend of Zelda : Skyward Sword pourrait connaître une nouvelle version sur Switch

La Switch continue de bien se vendre. Il est donc normal que Nintendo ajoute au catalogue de la console certains jeux mal-aimés, ou n’ayant pas rencontré de succès lors de leur sortie sur Wii et plus particulièrement la Wii U.

Ce qui pourrait être le cas de The Legend of Zelda: Skyward Sword, un épisode moins populaire que Twilight Princess ou Wind Waker, sorti en 2011 sur la Wii.

Le jeu, dans sa version Switch, a en effet été listé sur la version anglaise d’Amazon, avant d’être supprimé. Il peut donc s’agir d’une erreur de la part du géant de l’e-commerce (ça ne serait pas la première fois). Ou simplement d’une réelle fuite, qui verrait le jeu s’ajouter à la longue liste de jeux ressortis sur la semi-portable de Nintendo.

Après tout, la Switch a déjà accueilli Mario Kart 8, Donkey Kong Country : Tropical Freeze et NEW Super Mario Bros U, trois jeux sortis sur Wii U. Et en octobre prochain, ça sera au tour de Pikmin 3 de connaître une nouvelle vie sur Switch.

De plus, d’autres épisodes de la franchise Zelda ont également connu de nouvelles versions, comme Wind Waker et Twilight Princess, ressortis sur Wii U. Ou encore The Legend of Zelda : Link’s Awakening, ressorti en 2019 sur Switch après ses débuts en 1993 sur Game Boy.

Si un remaster de The Legend of Zelda: Skyward Sword est bel et bien en préparation, on espère que la maniabilité sera améliorée. Le jeu, qui à l’époque se contrôlait avec la Wiimote, avait énervé de nombreux joueurs.