The Legend of Zelda : Le Japon diffuse un concert un direct sur internet

Le jeu de Nintendo, The Legend of Zelda, aura droit à sa série de concerts événements au Japon. Le dernier sera diffusé en direct sur internet.

Le Tokyo Philharmonic Orchestra et le Japan Century Symphony Orchestra joueront les plus grands airs de la saga au Bunkamura Orchard Hall de Tokyo. L’occasion de se replonger dans l’univers du jeu créé par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka.

Et pour tous ceux qui ne pourront pas se rendre sur place (on vous comprend), sachez que le dernier concert sera retransmis en direct sur le site de streaming NicoNico Live. Attention, le concert sera payant. Comptez 2500 ¥ ou 19 euros si vous n’êtes pas membres du site NicoNico Live (ce qui est fort probable).

La retransmission débutera à 11h du matin, heure belge, le vendredi 14 décembre prochain. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de streaming. Et gardez une fenêtre Google Translate pas trop loin.