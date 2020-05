The Last of Us Part II : Sony consacre un State of Play ce mercredi

D’ici là, les plus impatients pourront regarder les vidéos “Au coeur du gameplay”, et “Au coeur de l’histoire”, publiées il y a quelques jours.

Le jeu de Naughty Dog, dont la sortie est toujours prévue le 19 juin, aura droit à son State of Play, tout comme Ghost of Tsushima il y a quelques jours.

Enfin, Sony précise que : “pour éviter tout malentendu, il n’y aura aucune info concernant la PS5 dans cet épisode : il ne s’agira que d’une présentation détaillée du monde de The Last of Us Part II”. Voilà qui est dit.