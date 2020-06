The Last of Us Part II : les joueurs reprennent des tubes à la guitare au sein du jeu

Le jeu de Naughty Dog était très attendu des joueurs. Mais quelques jours après sa sortie, le 19 juin dernier, ce ne sont pas les nombreuses scènes de violence qui sont partagées en ligne, mais bien des moments plus doux.

Une pandémie a peut-être ravagé le monde de The Last of Us, mais cela n’empêche pas les joueurs de passer quelques moments au calme, entre deux séquences d’extermination d’infectés. En effet, The Last of Us Part II est un jeu très violent. Trop peut-être, pour certains qui préfèrent jouer de la guitare.

Car oui, dans The Last of Us Part II, il est possible de jouer à la guitare lors d’une scène qu’on ne vous spoilera pas. Pour cela, Naughty Dog a imaginé un système de jeu plutôt malin : avec le joystick, le joueur sélectionne une note, et avec le pavé tactile de la manette DualShock 4, il gratte virtuellement les cordes, en glissant simplement le doigt sur le touchpad.

L’idée de la séquence n’est évidemment pas de composer un tube, mais certains joueurs ont malgré tout sauté sur l’occasion pour reprendre des chansons connues. Résultat, les vidéos se partagent sur les réseaux sociaux et d’autres chansons sont ajoutées chaque jouer à cette grande playlist collaborative.

Voici quelques titres publiés sur Twitter :

Here Comes the Sun