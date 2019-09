The Last of Us Part II enfin daté sur PlayStation 4

À l’occasion d’un State of Play, diffusé mardi soir sur YouTube, Sony a dévoilé la date de sortir du très attendu The Last of Us Part II.

Le jeu de Naughty Dog, qui fera suite au premier volet sorti en 2013 sur PlayStation 3, sera une fois encore une exclusivité. Et après de nombreux teasers, la date de sortie est enfin connue. Le retour de Ellie et Joel se fera le 21 février 2020.

Neil Druckmann, creative director chez Naughty Dog a profité de l’annonce pour remercier les fans pour leur patience :

" Merci d’avoir été patients avec nous. Très patients. Nous avions envie de vous en dire plus sur The Last of Us Part II et de vous révéler sa date de sortie, mais nous voulions attendre d’avoir presque fini la production et d’être sûrs de la date à annoncer. Et aujourd’hui, nous avons un tas de choses à partager avec vous… en commençant par le fait que The Last of Us Part II sera enfin entre vos mains le 21 février 2020.

Nous avons commencé à travailler sur ce jeu il y a cinq ans. C’est dur de décrire la pression de faire une suite au premier jeu. Nous savons à quel point vous aimez cet univers et ses personnages, surtout Ellie et Joel. Croyez-moi, nous sommes tout aussi fans que vous. On les adore.

Et c’est pourquoi nous avons passé des années à créer un jeu qui puisse leur rendre justice et raconter une histoire toute en nuances qui répond à cette question principale : jusqu’où iriez-vous pour punir les personnes qui ont fait du mal à ceux que vous aimez ? C’est une histoire extrêmement affective et qui aborde des thèmes complexes qui conviennent parfaitement à l’univers de The Last of Us. Ce que nous avons réalisé très tôt, c’est que nous étions en train de créer le jeu le plus ambitieux et le plus long des 35 années d’existence de Naughty Dog. Pour raconter ce genre d’histoire, le jeu devait être énorme. "