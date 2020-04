The Last of Us II : Sony modifie une fois encore la date de sortie

La sortie du jeu de Naughty Dog, attendue le 21 février 2020, avait déjà été repoussée en octobre dernier, à la date du 29 mai 2020. Mais depuis, la pandémie de Covid-19 est passée par là et Sony avait décalé indéfiniment la sortie… avant de changer une nouvelle (et dernière ?) fois d’avis en début de semaine.

Oui, c’est un peu compliqué à suivre, mais à moins d’un quatrième retournement de situation, The Last of Us II devrait bien débarquer, en exclusivité, sur PlayStation 4 le 19 juin prochain.

La cause de ce nouveau changement de date ? Une énorme fuite, publiée en ligne dans le courant du weekend, et qui a gâché de nombreuses surprises aux joueurs attendant patiemment la sortie du jeu. En effet, plusieurs clips vidéos ont dévoilé des scènes clés de cette suite tant attendue, ce qu’a déploré le développeur, Naughty Dog, sur son compte Twitter :

“Nous savons que ces derniers jours ont été incroyablement difficiles pour vous. Nous ressentons la même chose. C’est décevant de voir que des séquences du jeu toujours en développement sont partagées et continuent de circuler en ligne. Faites de votre mieux pour éviter les spoilers et nous vous demandons de ne pas spoiler les autres. The Last of Us Part II sera entre vos mains très vite. Peu importe ce que vous verrez ou entendrez, l’expérience finale vaudra le détour.“