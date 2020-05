The Last of Us II : découvrez la nouvelle bande-annonce

La vidéo, disponible en français et en anglais, et capturée sur PlayStation 4 Pro, s’attarde sur l’histoire de cette suite. Voici le pitch officiel de Naughty Dog : “Après qu'un événement vicieux et violent ait perturbé la paix relative qu'Ellie a trouvée à Jackson, elle décide de se venger et de traquer les responsables. Alors qu'elle les traque un à un, elle est confrontée aux répercussions physiques et émotionnelles dévastatrices de ses actions.”

Sur le blog de PlayStation, Neil Druckman, réalisateur de cette suite, annonce que les annonces vont s’accélérer d’ici la sortie du jeu et que les précommandes seront possibles malgré la situation actuelle. “Gardez un œil sur l’actualité pour plus d’infos. Le compte à rebours des semaines, jours et heures jusqu’à la sortie de The Last of Us Part II se termine bientôt ! Enfin, comme vous êtes nombreux à avoir posé la question, nous sommes ravis d’annoncer que les précommandes sont à nouveau possibles, y compris pour les versions numériques de The Last of Us Part II sur le PlayStation Store et les copies physiques auprès des revendeurs participants dans le monde entier. Les copies physiques seront également disponibles à l’achat au moment de la sortie du jeu, mais leur disponibilité pourra varier en fonction des régions et des revendeurs.”