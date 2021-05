The Last of Us II booste ses performances sur PlayStation 5

“Une fois le patch 1.08 pour The Last of Us Part II installé sur PS5, vous trouverez une option dans Affichage qui vous permettra de paramétrer la fréquence d’images cible à 30 ou 60 IPS. Vous pourrez ainsi choisir la fréquence d’images que vous préférez, pour compléter les autres améliorations apportées par la rétrocompatibilité des jeux PS4 sur PS5, comme une meilleure résolution, des temps de chargement plus rapides, et bien plus”, explique Arne Meyer, directeur de la communication de Naughty Dog.

D’autres projets sur PS5 pour le studio

Avec ce patch, Naughty Dog s’aventure donc en douceur sur la PlayStation 5, en attendant l’arrivée du remake du premier épisode, ainsi qu’un jeu multijoueur basé sur la même franchise. Deux projets qui ont été annoncés officieusement à coup de rumeurs, mais qui semblent bien partis pour débarquer un jour sur la PlayStation 5.

Une bonne nouvelle pour les fans du studio et de la franchise The Last of Us. À condition de parvenir à mettre la main sur une PlayStation 5 d’ici là…