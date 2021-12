The Game Awards 2021 : comment suivre la cérémonie en direct ce jeudi soir ?

Du côté des annonces, on s’attend à du lourd, notamment en début de cérémonie. “Cette année, plus particulièrement pendant les 30 à 45 premières minutes du show, nous aurons des choses majeures à dévoiler”, a par ailleurs déclaré Geoff Keighley, le présentateur.

Quant aux jeux en lice pour le titre du meilleur jeu de l’année, il s’agit de Deathloop, It Takes Two, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, Resident Evil Village et Metroid Dread. Six titres qui auront la lourde tâche de succéder à l’excellent The Last of Us part II qui a remporté le prix l’an dernier.