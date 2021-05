The Division : Ubisoft annonce une déclinaison Free-to-Play

La franchise Tom Clancy’s The Division se déclinera prochainement sur smartphones et sur d’autres supports.

”The Division Universe”

L’éditeur français parle en effet d’un univers, puisque le jeu envahira prochainement plusieurs médiums. À commencer par The Division Heartland, développé par le studio Red Storm. Le jeu sera free-to-play (ce qui implique des achats intégrés), sur PC, consoles et en Cloud Gaming.

On ne sait pas encore si le jeu prendra la forme d’un battle royale, mais si c’est le cas, Ubisoft pourrait donc tenter de rivaliser avec Fortnite ou Call of Duty (mobile et Warzone), des jeux qui rapportent énormément d’argent.

Lire aussi : Rocket League en version complète sur mobile ? Epic Games y songe

Mobile, littérature et cinéma

Ensuite, la franchise passera par la case mobile avec un jeu inédit. Ubisoft n’a pas encore annoncé de date ni révélé plus d’informations à ce sujet, si ce n’est que le titre est bel et bien en développement.