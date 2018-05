Thanos, le grand méchant du film Avengers : Infinity War, débarque dans Fortnite - © Tous droits réservés

Évidemment, Thanos n'est pas un personnage comme les autres et possède ses propres compétences :

• Compétence 1 - Un puissant coup de poing qui repousse les ennemis et détruit les structures.

• Compétence 2 - Thanos s'écrase sur le sol, repoussant les joueurs à proximité et leur infligeant des dégâts.

• Compétence 3 - Utilisez la Pierre de pouvoir pour déclencher une déflagration qui inflige des dégâts sur la durée.

• Compétence 4 - Un saut énorme qui permet à Thanos de franchir tous les obstacles, sauf les plus massifs.

• Thanos a un bouclier et des PV.

• Quand il élimine un autre joueur, cela régénère son bouclier. Ses PV, en revanche, ne se régénèrent pas.

• Thanos est insensible aux dégâts de chute.

• Thanos ne peut pas construire ni utiliser les armes normales ou les autres objets tels que les tremplins.

• Il se moque bien de ces appareils ridicules fabriqués par les humains.

Joe Russo, coréalisateur de Avengers : Infinity War, explique être un fan de jeu, au point d'harceler Donald Mustard, directeur d'Epic Games : "Nous nous sommes dit à quel point ce serait cool d’avoir un cross-over Avengers/Fortnite. Nous avons donc harcelé Donald." Et ce dernier de répondre : "À l'improviste, je reçois cet appel de Joe. Et après avoir discuté du travail de chacun, nous parlons de cette idée folle. Il était important que, quoi que nous fassions, cela devait être authentique pour Fortnite et Avengers : Infinity War, quelque chose qui exciterait les fans."

La version 4.1 apporte également de nombreuses corrections de bugs, que vous pouvez retrouver dans les notes de l'application, peu importe la plateforme. Le mode Gant de l'Infini est disponible sur PS4, Xbox, PC, Mac et iOS.