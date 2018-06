Tetris se met à la réalité virtuelle avec Tetris Effect

Le jeu créé en 1984 par Alekseï Pajitnov continue de fasciner les joueurs du monde entier. Cet automne, Tetris passera pour la première fois dans la réalité virtuelle grâce au casque PlayStation VR.

Tetris Effect, c’est son nom, sera jouable avec et sans le casque de réalité virtuelle de Sony. Le jeu a été conçu par Tetsuya Mizuguchi, à qui l’on doit l’excellent REZ et REZ Infinite, une expérience unique à vivre absolument en VR.

Tetris Effect a été annoncé quelques jours avant le début de l’E3 (mardi 12 juin), et promet de plonger le joueur dans un environnement psychédélique, où la musique et les couleurs ne font qu’un. Il est évidemment toujours question de briques à empiler, mais l’expérience sera enrichie par des graphiques hallucinés.

Le jeu proposera également de nouveaux modes (Zone, Marathon, Sprint et Ultra) et plus d’une trentaine de niveaux. Pour les détenteurs d’une PlayStation 4 Pro, le jeu sera disponible en 4K à 60 images par secondes. Comme l’expliquent les créateurs du jeu, " Avec les musiques, les personnages et les animations sur mesure pour chaque niveau déclenchées par vos actions, tout est fait pour que vous ressentiez quelque chose, pour transmettre une émotion et provoquer une réponse émotionnelle. "

Une démo devrait être disponible très prochainement. Le jeu est quant à lui attendu pour la rentrée.