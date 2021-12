Tetris s’invite dans votre frigo

Sept “Tétromino” de couleurs différentes sont disponibles , et permettent de maximiser l’espace de votre frigo en les empilant, comme le ferait n’importe quel joueur de Tetris. Le tout pour une bonne cause. En effet, tous les bénéfices des ventes seront reversés à la European Food Banks Federation .

Samsung s’est associé à The Tetris Company pour lancer les Samsung Stackers, une gamme de produits de stockage alimentaire inspirée du célèbre jeu . L’idée étant d’aider à réduire le gaspillage alimentaire.

On ne compte plus les déclinaisons (vidéoludiques ou autres) du célèbre jeu Tetris. La dernière en date vous permettra d’organiser votre frigo.

Selon une récente enquête, les niveaux déclarés de gaspillage alimentaire ont rebondiet sont maintenant de nouveau en ligne avec les niveaux pré-pandémiques. Trois personnes sur dix admettent avoir des niveaux de gaspillage alimentaire plus élevés qu'avant la pandémie, car elles adoptent moins de comportements de gestion alimentaire comme la cuisson par lots et l'utilisation des restes.

On ne sait pas si les Samsung Stackers seront la solution idéale, mais toujours est-il que les boîtes de rangement sont bien réelles et peuvent être trouvées à cette adresse. Malheureusement, les stackers, vendues 25 euros, ne sont pas disponibles sur le marché belge pour l’instant.