Sur l'App Store d'Apple, Electronic Arts a publié un message aux fans du jeu : "Nous avons vécu une aventure formidable avec vous, mais malheureusement, il est l'heure de nous dire adieu. Nous espérons que Tetris vous a procuré de nombreuses heures de plaisir, et nous apprécions votre soutien. Veuillez noter que vous pourrez toujours profiter du jeu et utiliser tout élément existant dans le jeu jusqu'au 21 avril 2020".

Il y a deux jours, on apprenait que Electronic Arts, éditeur de plusieurs versions de Tetris sur mobile, allait supprimer les jeux de son catalogue. Les trois jeux en question, "Tetris", "Tetris Blitz" et "Tetris Premium", disparaîtront le 21 avril.

Le célèbre jeu va disparaître des boutiques iOS et Android. Mais un nouveau développeur prend la relève.

Tetris fait son retour sur les App Stores - © N3TWORK

Dans un premier temps, l'éditeur a publié une version gratuite (avec publicités) de Tetris, d'ores et déjà disponible sur les App Stores. Dans un second temps, N3TWORK proposera Tetris Royale, une version mobile proche du jeu Tetris 99 disponible sur Nintendo Switch, où les joueurs devront collaborer au lieu de s'attaquer.

"Nous lançons Tetris avec un mode de jeu solo traditionnel", ", a déclaré Neil Young, fondateur et PDG de N3TWORK, "maisnous voulons que les fans sachent que nous avons tellement plus en réserve, et ce n'est que le début d'une incroyable expérience Tetris développée par N3TWORK."