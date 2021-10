Tether, la cryptomonnaie controversée et mystérieuse

Une très large enquête du site américain Bloomberg revient sur un des mystères qui entourent la cryptosphère depuis maintenant des années. D'où vient l'argent de Tether et assiste-t-on à la plus grande fraude financière de l'histoire ?

Dans la théorie, l'entreprise Tether doit donc garantir d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir rembourser les utilisateurs en cas de retrait. Car si l'entreprise ne détient pas cet argent, c'est une Pyramide de Ponzi à plus de 69 milliards de dollars qui pourrait bien s'écrouler.

Une perspective affolante pour l'entièreté du système financier américain : la fraude serait plus importante que celle de Bernard Madoff!

La croissance de l'émission de stablecoin à hauteur de 69 milliards de dollars, dont 49 milliards de dollars cette année, pourrait placer son émetteur Tether Limited dans le rang des 50 plus grandes banques américaines s'il s'avérait qu'elle n'était pas une société offshore non réglementée.

L'ampleur accrue et le manque de transparence des réserves du stablecoin ont attiré l'attention des autorités financières américaines et ont intensifié les critiques à l'égard de l'organisation. En juillet, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a convoqué le président de la Réserve fédérale, le responsable de la Securities and Exchange Commission et six autres hauts fonctionnaires à une réunion pour discuter du Tether.

Bref, on n'arrive toujours pas à comprendre comment Tether est soutenu, voire même s'il l'est. Pour un certain nombre de critiques, Tether ne dispose pas de suffisamment d'actifs pour maintenir son taux de change de 1 pour 1.