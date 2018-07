Depuis quelques années, on a vu ce format se populariser, surtout avec l’arrivée des (très) grands téléviseurs. Les barres de son occupent aujourd’hui une belle place dans certains salons, mais force est de constater qu’elles ont du mal à se positionner comme un produit grand public. Souvent très chères, compliquées, et uniquement dédiées à la télévision, les barres de son ont encore du chemin à faire pour s’imposer. Sonos ici essaie de résoudre une partie du problème avec la Beam. Une barre de son grand public, simple, jolie et pensée pour les maisons normales, à un tarif plus attractif que le reste de son offre. Pari réussi ? Voyons ça ! Commençons par ce que l’on voit : le design. Il y a deux choses à dire sur l’objet. En terme esthétique, il est plutôt réussi. Très simple, sans fioriture, le design passe-partout se fondera dans le décor, et c’est à peu près tout ce qu’on demande d’une barre de son. Ensuite, le design est compact. Un point positif, comme dit précédemment, la barre de son a été pensée pour les espaces normaux, les appartements de ville, les maisons moyennes. L’idée est d’avoir une barre de son qui peut être posée sur un meuble avec la télévision, tout le monde n’ayant pas la possibilité d’accrocher son téléviseur au mur. Un design pragmatique, et très bien intégré, qui est plutôt unique sur ce marché.

Test de la Sonos Beam : la barre de son à tout faire - © Tous droits réservés L'avant de la barre, extrêmement sobre. Sur le dessus, on distingue les contrôles de la musique et le bouton pour activer/désactiver les micros. - © Sonos Vue arrière sur la connectique. De gauche à droite : alimentation, bouton contrôlant le Wi-Fi, port Ethernet et prise HDMI. - © Sonos

D’un point de vue technique, les choses se passent également de manière simple, c’est un point récurrent sur l’appareil, tout est simple. Une prise HDMI pour le son, une alimentation, et un bouton. La connexion au web se fait soit au moyen du port Ethernet, soit en WiFi. Il suffit de brancher la barre de son au téléviseur et tous les paramètres du téléviseur sont automatiquement changés. La télécommande du téléviseur réglera directement le son sur la Sonos Beam, aucune configuration n’est requise. Un excellent point. La configuration de la partie connectée est un peu plus lourde, par contre. Cela passe par une application dédiée sur smartphone, l’opération prend une petite dizaine de minutes. Le plus pénible sera la configuration de la spatialisation du son. Explication : une fois connectée au smartphone, on pourra scanner la pièce avec le micro de son smartphone. Cela permettra à la barre de son de parfaitement répartir le son dans la pièce. Mais la procédure est un peu ridicule et pas très fiable, il faut agiter son smartphone dans la pièce, faire de petites vagues avec. Étrange. Là où certaines enceintes intelligentes, comme le HomePod d’Apple par exemple, font ça automatiquement, Sonos demande d’agiter un smartphone dans la pièce. Mais passons, il ne faudra le faire qu’une fois et ce n’est pas obligatoire. Une fois tout ça configuré, la barre de son prend tout son sens. Sonos oblige, elle est compatible avec à peu près toutes les plateformes de streaming, et servira d’enceinte pour la pièce. Pas de connexion Bluetooth à l’intérieur, mais une connexion avec Apple Music et Spotify, ainsi qu’avec AirPlay (le support d’AirPlay 2 est même attendu pour cet été). La Sonos Beam est également équipée d’Alexa, l’assistant domestique d’Amazon. Malheureusement, Amazon n’a pas encore lancé son assistant en Belgique. Dans les pays où l’assistant est actif, on peut demander à Alexa d’éteindre ou d’allumer la télé, en plus de toutes les fonctions habituelles de l’assistant. Rien de tout cela chez nous, mais cela ne signifie que l’enceinte sera prête quand Amazon se décidera à se lancer dans nos vertes contrées.

Le Beam, en situation. - © Sonos