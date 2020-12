Test Cyberpunk 2077 sur PS5 : futur imparfait

Renouveau de l’open world; nouveau succès du studio polonais CD Projekt RED après The Witcher 3; un véritable concurrent sérieux à GTA V ou la première aventure Cyberpunk moderne et d’envergure : Cyberpunk 2077 se devait d’être beaucoup de choses à la fois. Trop peut-être, au point de nous faire oublier que derrière les nombreuses déceptions, se cache malgré tout un bon jeu. Bienvenue en 2077 Dès les premières minutes de notre aventure, Cyberpunk 2077 nous plonge immédiatement dans son univers futuriste. De l’interface à la vidéo d’introduction, il n’y a pas de doute, nous sommes bien en 2077. De plus, on le sent, Night City est une ville vivante, débordante d’activités en tout genre (le jeu n’est d’ailleurs pas à mettre entre toutes les mains). On y incarne V, un personnage que l’on peut modeler à l’infini grâce à un éditeur ultra complet. Des ongles à la couleur des yeux, en passant par les cheveux, la voix, les tatouages, les cicatrices et même le sexe (là encore, la nudité frontale est à réserver à un public plus mature), tout y passe, au risque de décourager les joueurs qui voudraient se plonger immédiatement dans l’histoire. Ensuite, c’est le passé de V qu’il vous faudra choisir (grâce à trois classes : nomade, gosse des rues ou corpo), ainsi que ses compétences, avant de pouvoir enfin en prendre le contrôle. Ou du moins, la guider d’un point A à un point B, afin de permettre au studio de mettre en place son scénario quelque peu laborieux. Autant dire que si, comme dans GTA V, vous espériez lancer le titre et vous balader après quelques minutes dans Night City au volant d’une voiture volée, il faudra prendre votre mal en patience.

C’est d’ailleurs le premier point négatif du titre. Si, sur la centaine d’heures de jeu qu’offre le titre, l’introduction se révèle relativement courte, cela n’empêche que Cyberpunk 2077 vous force la main pour vous faire découvrir son univers à sa manière. Ce qui, pour un open world, est légèrement désagréable.

How it started How it's going pic.twitter.com/b4JL6bIVBf — Łukasz Babiel (@pjpkowski) November 21, 2020

Piratage et combats Pour ne rien arranger, il faudra passer par la case didacticiel pour comprendre toutes les subtilités en matière de piratage, de combats, d’infiltration, et de maniement des armes. Dans un monde où les humains sont ultra-connectés et disposent de lecteur de puces implantées dans leur crâne, on se doute que les possibilités offertes en termes de gameplay sont nombreuses. Et malheureusement, ces possibilités doivent être enseignées d’une façon ou d’une autre. Ici, cela passe par des exercices en réalité virtuelle, ce qui nous coupe une fois de plus de Night City. Même si les tutoriels sont clairs et pratiques, vous n’apprendrez pas sur le tas, et on reste malgré tout sur notre faim. En effet, les combats se révèlent mous, et le maniement des armes est au mieux basique, au pire terriblement daté. Au final, seules les phases de piratages révèlent un joli potentiel, mais on doute que sur la longueur, cela puisse avoir un impact positif au point de nous faire oublier les faiblesses des autres actions disponibles .

Night City, nous voici Et si vous pensiez que les points négatifs s’arrêtaient là, attendez-vous à être terriblement déçus. Car même quand Night City s’offre enfin à vous (comptez une bonne heure de jeu), c’est la douche froide. La conduite est calamiteuse et donne l’impression de conduire une caisse à savon. Et graphiquement ce n’est pas un bond vers le futur, mais bien un retour en arrière saisissant. Malgré le crunch (cette pratique horrible qui force les emplit d’un studio à enchaîner les jours de travail sans repos afin de livrer le jeu dans les temps) et les nombreux reports, Cyberpunk 2077 est visuellement un ratage complet sur consoles. Si le jeu tourne parfaitement sur PC et offre des plans incroyables, c’est l’inverse sur les machines de Microsoft et de Sony. Que ce soit sur Xbox ou PlayStation (et même sur les consoles next-gen, qui peuvent améliorer le titre, mais très légèrement), on a l’impression d’être devant un jeu de 2013, et non pas un jeu de 2020.

Et un dernier venant encore une fois directement du #GKLive (toujours l’introduction du jeu, mais avec cette fois-ci un vrai accès à l’open world) pic.twitter.com/0KpKvAKfe5 — Gamekult Jeux Video (@Gamekult) December 9, 2020

Lors de notre test, nous avons eu droit à des voitures qui n’explosent pas, des personnages qui se contorsionnent comme des poupées, des objets qui apparaissent au milieu de l’écran et des bugs qui nous ont obligés à relancer une ancienne sauvegarde (notamment quand un personnage s’interrompt au beau milieu d’une conversation). Sur PlayStation 5, console sur laquelle nous avons testé Cyberpunk 2077, le jeu n’est pas aussi laid que dans les tweets ci-dessous, mais n’est pas non plus beaucoup plus beau. Le titre se contente du strict minimum, et devrait s’améliorer en 2021 avec l’arrivée d’une véritable version pensée pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Du moins on l’espère.

Imagine defending this. Cyberpunk 2077 is a terrible game. Base PS4 footage. pic.twitter.com/uHTmMACi3R — Michael Does Life (@MichaelDoesLife) December 9, 2020

Don’t worry everyone we’ll just crunch the staff for another year to iron these out. pic.twitter.com/brj1v0ibtj — Steven (@MrDelabee) December 10, 2020

This is Cyberpunk 2077 on PS4 currently. Shockingly disappointing. pic.twitter.com/J5nXB0gEYO — Andrew (@ajb1310) December 10, 2020

Long story short:



Rockstar is still unmatched at making immersive open-worlds #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/aEzogt0k3Z — ???????????????? (@ClunkSpider) December 9, 2020

L’arbre qui cache la forêt ? Alors, faut-il pour autant mettre Cyberpunk 2077 de côté et attendre le prochain titre de Rockstar Games ? Non. Derrière les défauts cités plus haut, se cache en réalité un jeu plaisant, qui permet de s’évader à l’heure où tout le monde ou presque est confiné. Comme nous le disions, Night City est une ville gigantesque et pleine de vie. Vous trouverez toujours quelqu’un à qui parler, ou une mission annexe à réaliser si vous souhaitez explorer tout ce que le jeu peut vous offrir au-delà de sa trame principale. Si vous accrochez à l’univers Cyberpunk, à la science-fiction et aux univers dystopiques, vous y trouverez sans nul doute votre bonheur malgré les défauts. Si vous optez pour la version PC (et possédez une machine capable de faire tourner le jeu de façon optimale) ou souhaitez attendre la version next-gen sur console, les déceptions graphiques ne seront pas au rendez-vous et vous pourrez vous plonger dans l’histoire de V avec plaisir et sans accrocs.

