Tesla : La Model 3 n'utilisera plus de cuir d'origine animale

La berline, ainsi que la future Model Y, feront désormais l'impasse sur le cuir d'origine animale.

L'entreprise dirigée par Elon Musk a annoncé la nouvelle sur Twitter, avec un visuel, disons... particulier (le tweet est à retrouver à la fin de l'article). Cela signifie que le volant de la Model 3 sera entièrement synthétique, ce qui était déjà le cas des sièges.

En effet, contrairement à la Model X et Model S, la Model 3 proposait déjà des sièges synthétiques. Ne restait plus que le volant, ce qui est désormais corrigé.

Du côté de PETA, l'association de défense des animaux, on se réjouit de cette bonne nouvelle : "En abandonnant le cuir, y compris pour ses sièges d'auto, Tesla épargne à d'innombrables vaches la cruauté inhérente à l'industrie du cuir et reste fidèle à ses préoccupations en matière de développement durable."

Tout en rappelant que "les consommateurs soucieux de l'environnement savent que l'élevage de vaches pour leur cuir nécessite d'énormes quantités d'aliments pour animaux, de terre, d'eau et de combustibles fossiles, et que les bovins émettent des quantités massives de méthane - l'un des plus puissants gaz à effet de serre - dans notre atmosphère. Les personnes compatissantes reconnaissent que les vaches exploitées pour leur peau sont régulièrement sujettes à des mutilations telles que la castration et le marquage au fer chaud sans aucun soulagement de la douleur. Dans de nombreux cas, ils sont démembrés et écorchés tout en restant conscients. En choisissant, dans la mesure du possible, des matériaux végétaliens écologiques, les consommateurs peuvent montrer aux entreprises qu’ils refusent de soutenir ces pratiques cruelles."