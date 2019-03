Tesla dévoile son SUV "abordable", le Model Y

Tesla vient de dévoiler son tout nouveau Model Y, son SUV électrique "abordable" (comparé au Model X). Les premières livraisons aux États-Unis sont attendues à l'automne 2020. Comme d'habitude il faudra se montrer plus patient en Europe où les premiers modèles seront livrés en 2021 et 2022 selon les pays.

Le Model Y se présente comme un SUV 7 places à la fois confortable, avec ses hautes assises et son toit en verre panoramique, connecté, avec son démarrage par smartphone et l'ensemble de ses commandes accessibles depuis un écran tactile de 15 pouces, et plus ou moins performant selon les configurations.

Tesla annonce que le Model Y est d'ores et déjà disponible à la commande en Amérique du Nord ainsi que dans certains marchés européens et en Chine. Il le sera dans tous les pays où la Model 3 a déjà été lancée, d'ici fin mars 2019.

En France, trois versions seront disponibles : le Model Y Grande autonomie (jusqu'à 540 km d'autonomie), le Model Y Transmission intégrale Dual Motor (505 km d'autonomie et une belle accélération de 0 à 100 km/h en 5,1s) et le Model Y Performance (241 km/h en vitesse de pointe et de 0 à 100 km/h en 3,7s, pour une autonomie de 480 km).

Aux États-Unis, le Model Y démarrera à 39.000 dollars. Les prix seront néanmoins plus salés en Europe où ils débutent à 56.000 euros en Belgique ou en Espagne.

A l'avenir, Tesla devra faire face à une forte concurrence de SUV tout électrique, à l'étude chez de nombreux constructeurs. Si Hyundai propose dans son catalogue le Kona 100% électrique, le vrai concurrent désigné du Model Y devrait être le futur SUV électrique d'Audi, directement dérivé du concept Q4 e-tron tout juste dévoilé à Genève (Suisse). Sa déclinaison de série est prévue pour 2020. Pour rappel, ce concept dispose de deux moteurs électriques cumulant une puissance de 225 kW, soit l'équivalent de 306 ch. Associés à une transmission intégrale quattro, ils lui permettent d'accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 6,3s et d'atteindre une vitesse maximale limitée à 180 km/h. Le constructeur annonce en outre une autonomie d'un peu plus de 450 km.