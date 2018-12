Tesla dévoile de nouvelles options pour ses voitures... ainsi qu’une blague de mauvais goût

Chaque année, Tesla ajoute quelques bonus cachés à ses véhicules. En 2017, la voiture pouvait se transformer en traîneau du père Noël, avec des animations festives et la diffusion de la chanson Run Rudolph Run. En 2018, l’ambiance de Noël a notamment laissé place à une blague de cour de récré.

Elon Musk avait teasé cette fonctionnalité ô combien nécessaire en début de semaine (“L’app ???? de Tesla est presque terminée. Il est important que chaque note soit correcte !”) Et comme le prouve la vidéo ci-dessous, un des nouveaux easter egg cachés par Tesla n’est rien d’autre qu’un coussin péteur virtuel baptisé “Emissions Testing Mode” (comprenez “émissions de gaz”, car on a de l’humour chez Tesla). L’idée est d’utiliser l'écran de la voiture pour “placer” le coussin virtuel sur l’un des sièges et de choisir le bruit associé. Le coussin peut être activé à l’aide des clignotants, en appuyant sur un bouton placé sur le volant, ou de façon aléatoire. Voilà. On n’arrête pas le progrès.

Bon, rassurez-vous, Tesla ne s’est pas limité à ce coussin péteur. Un nouveau mode “romantique” est également disponible. Une fois activé, celui-ci affichera un feu de cheminée sur l’écran du véhicule, avant de diffuser une musique romantique. Enfin, l’émulateur Atari intégré aux voitures accueille le jeu de course Pole Position, ce qui permettra de faire quelques parties (quand la Tesla est à l’arrêt !). Quant aux réelles fonctionnalités utiles, sachez qu’il est désormais possible d’activer les sièges et le volant chauffants depuis l’application.