Tencent commercialise des lunettes connectées inspirées du modèle de Snap Inc.

Après la mésaventure de Snap Inc., qui a perdu près de 40 millions de dollars en invendus après la commercialisation de ses premières Spectacles, le géant chinois Tencent développe ses propres lunettes connectées, à l'aspect très similaire.

La semaine dernière, la plus grande entreprise de high-tech chinoise a dévoilé les lunettes connectées Weishi, aux verres dotés de caméras. Leur look rappelle fortement celui des Smart Spectacles de Snap Inc., qui représentent un échec cuisant pour la firme.

Tencent, qui est le plus gros investisseur de Snap, a déclaré à The Verge que les lunettes Weishi étaient sur le point d'être commercialisées. Le rédacteur spécialisé Matthew Brennan en a obtenu des photos

La version #Tencent des Snap Spectacles sera en vente le 11 novembre pic.twitter.com/sNuSezdVgS — Matthew Brennan (@mbrennanchina) 2 novembre 2018

Malgré sa perte de 40 millions de dollars en paires invendues, Snap a choisi de concevoir une deuxième paire à l'aspect plus traditionnel. Une troisième génération de logiciels et de hardware est également en préparation.

La ténacité de Snap semble avoir inspiré Tencent, qui présente aussi une application Weishi dédiée, concurrente de Tik Tok (anciennement Musical.ly.).

La caméra de 8MP se décline en deux options de résolution HD : 720p et 1080p. Les lunettes Weishi proposent différents modes de capture d'image, ainsi que la diffusion en direct et l'envoi vers l'application Weishi.

Les lunettes Weishi seront disponibles le 11 novembre. L'application est déjà disponible sur l'app store d'Apple.



AFP