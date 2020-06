Temps d’écran : TikTok en passe de détrôner YouTube chez les jeunes

Le rapport annuel de l’application de contrôle parental Qustodio nous apprend que TikTok gagne en popularité chez les jeunes, au détriment de YouTube.

L’entreprise a interrogé 60 000 familles avec des enfants âgés de 4 à 15 ans, aux États-Unis, en Angleterre et en Espagne. Même si les données recueillies par Qustodio ne sont pas représentatives des tendances globales, cela donne malgré tout un bon aperçu de la popularité de TikTok.

Les jeunes sondés passeraient en moyenne 85 minutes par jour sur YouTube, et 80 minutes sur TikTok. L’application chinoise aurait d’ailleurs fait gonfler le temps d’utilisation des réseaux sociaux chez le jeune de 100% en 2019 et 200% en 2020.

De mai 2019 à février 2020, l’utilisation de TikTok a augmenté de 116% aux États-Unis (pour atteindre 82 minutes par jour), 97% en Angleterre (69 minutes par jour) et 150% en Espagne (60 minutes par jour).

Mais YouTube n’a pas dit son dernier mot. Selon l’étude, les jeunes regardent deux fois plus de vidéos sur la plateforme qu’il y a quatre ans. 69% des jeunes Américains utilisent quotidiennement l’application, tout comme 74% des jeunes Anglais et 88% des jeunes Espagnols. À titre de comparaison, YouTube Kids n’est utilisé que par 7% des jeunes Américains, 10% des jeunes Anglais et n’apparait même pas dans les résultats en Espagne.