”Temps d’écran”, la fonctionnalité indispensable sur votre smartphone pour arrêter de procrastiner

Si le smartphone peut être le pire ennemi des procrastinateurs, certaines options peuvent malgré tout s’avérer très utiles. C’est notamment le cas du “Temps d’écran” sur iOS, également baptisé “Bien-être numérique” sur Android. Explications.

Limiter l’utilisation de votre smartphone

Les deux fonctionnalités n’ont qu’un seul but commun : vous empêcher d’utiliser votre smartphone après une certaine période de temps, et accessoirement, vous mettre face à l’usage que vous faites de votre appareil.

L’option permet en effet de “consulter des informations sur le temps que vous passez sur votre appareil, comme la fréquence à laquelle vous le déverrouillez et la durée d'utilisation de chaque application”, explique Google.

Autrement dit, c’est un bon moyen de se rendre compte de certains excès (trop de temps passé sur Instagram, sur YouTube, ou un jeu en particulier, par exemple), et de se fixer der limites.

Comment activer l’option sur Android ?

Pour définir les options de votre “Bien-être numérique” sur votre smartphone Android compatible, voici la marche à suivre :

Rendez-vous dans les paramètres du téléphone. Appuyez sur Bien-être numérique et contrôle parental. Dans la section "Vos outils Bien-être numérique", appuyez sur Afficher vos données.

De là, vous pourrez prendre connaissance du temps que vous passez sur les applications, mais également limiter ce temps. Pour cela :

Appuyez sur le graphique que vous trouverez après avoir suivi les trois étapes ci-dessus. À côté de l'application pour laquelle vous voulez fixer une durée limite d'utilisation, appuyez sur Régler le minuteur Minuteur. Choisissez le temps que vous pouvez consacrer à cette application. Appuyez ensuite sur Définir.

Comme l’explique Google, “lorsque vous atteignez la limite d'utilisation, l'application se ferme et son icône s'assombrit”. De quoi vous décourager, en théorie, de continuer d’utiliser l’application.

Attention cependant :

Les minuteurs d'application sont réinitialisés à minuit.

Pour réutiliser l'application avant minuit, il est possible d’annuler l’option. Pour cela, suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus et supprimez le minuteur d'application.

Comment activer l’option sur iPhone ?

Du côté d’Apple, l’option permet de découvrir le temps que vous consacrez à des apps par catégorie (réseaux sociaux, divertissement, lecture, etc.). D’obtenir une description détaillée de l’utilisation de vos apps selon le moment de la journée. De connaître le temps passé sur chaque app, ainsi que les apps pour lesquelles vous avez dépassé votre limite de temps. Et enfin, de découvrir la fréquence à laquelle vous activez votre appareil et les apps que vous utilisez, c’est-à-dire le nombre de fois que chaque app a été utilisée en premier après l’activation de l’appareil.

Pour activer l’option, rien de plus simple. Il vous suffit de :

Vous rendre dans les réglages de l’iPhone De choisir le sous-menu Temps d’écran D’activer l’option

Par après, d’autres sous-menus vous permettront de définir un temps d’arrêt (pendant lequel seules les apps de votre choix et les appels seront autorisés). De définir une ou plusieurs limites d’app (qui vous permettent de bloquer des apps, des catégories d’apps, et même des sites web après un certain temps). Et même de limiter les communications.