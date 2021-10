Telegram a attiré 70 millions de nouveaux utilisateurs pendant la panne de Facebook

Les utilisateurs de WhatsApp et Messenger, deux applications également victimes de l’énorme panne de lundi, se sont visiblement rués vers Telegram.

C’est ce qu’annonce Pavel Durov, PDG de Telegram. Dans un message partagé sur son profil, le patron souhaite la bienvenue aux petits nouveaux. " Telegram a accueilli plus de 70 millions de réfugiés d'autres plateformes en une seule journée, une augmentation record de l'inscription et de l'activité des utilisateurs. "

" Je suis fier de la façon dont notre équipe a géré la croissance sans précédent parce que Telegram a continué à fonctionner parfaitement pour la grande majorité de nos utilisateurs. Cela dit, certains utilisateurs des Amériques ont peut-être connu une vitesse plus lente que d'habitude, car des millions d'utilisateurs de ces continents se sont précipités pour s'inscrire à Telegram en même temps. "

Et Pavel Durov souhaite que ces nouveaux venus restent et se plaisent au sein de Telegram : " Je demande à nos utilisateurs existants de saluer leurs amis nouvellement arrivés, de les aider à déballer leurs affaires et de leur faire savoir ce que nous avons en stock. Assurez-vous qu'ils restent et voyez pourquoi Telegram a des années-lumière d'avance sur la concurrence. "