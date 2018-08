Sygic présente la première version de son GPS adaptée au CarPlay d’Apple

L’entreprise slovaque compte bien profiter des nouveautés apportées par iOS 12 en matière de CarPlay. Une première vidéo nous dévoile la première version du GPS sur le système embarqué d’Apple.

"Les retours positifs que nous avons reçus de la part de notre communauté étaient impressionnants. Une telle réaction ne pouvais pas passer inaperçue. Voilà pourquoi nous avons demandé à nos développeurs de nous fournir la version la plus récente de l’application pour faire un tour dans Vienne."

C’est dans une courte vidéo publiée par Sygic qu’on aperçoit le premier GPS compatible avec CarPlay. Jusqu’à présent, l’OS embarqué d’Apple n’acceptait qu’une seule application de cartographie : Apple Maps. Avec l’arrivée d’iOS 12 en septembre, les developpeurs d’applications comme Waze, Google Maps, Coyote ou TomTom pourront, s’ils le souhaitent, proposer une version CarPlay. Ce qui, pour les propriétaires d’un véhicule compatible, sera bien plus simple que d’attacher son smartphone sur le tableau de bord pour profiter de fonctionnalités plus avancées, comme la présence de radars, d’accidents ou de contrôles sur la route. Voire, puisqu’on parle quand même d’Apple Maps d’indications plus complètes.

Quatre ans après le lancement de CarPlay, les conducteurs pourront donc enfin profiter d’un GPS digne de ce nom à la rentrée. Gageons que d’autres développeurs marcheront dans les pas de Sygic.