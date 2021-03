Surviving Mars est à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store

Le jeu de Paradox Interactive, développé par Haemimont Games, est proposé gratuitement sur PC et Mac, et ce jusqu’au 18 mars.

Pour le jeu offert de la semaine, Epic Games vous propose de coloniser Mars. Choisissez une agence spatiale pour bénéficier d'un soutien logistique et financier avant de déterminer l'emplacement de votre colonie. Bâtissez des dômes et des infrastructures, recherchez de nouvelles avancées technologiques et utilisez des drones pour débloquer de nouvelles méthodes pour modeler et développer votre colonie. Cultivez votre propre nourriture, extrayez du minerai ou détendez-vous tout simplement au bar après une journée de dur labeur. Mais gardez à l'esprit que l'objectif le plus important de tous reste de maintenir vos colons en vie. Ce qui ne sera pas chose facile sur une étrange nouvelle planète.