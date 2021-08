Sur Twitch, stream rime aussi avec voyage

La catégorie Voyages et Nature sur Twitch diffuse toute sortes de contenus : du "pro-gamers" en vacances à l’internaute lambda partageant son roadtrip en passant par la contemplation de la nature.

Le nombre de diffuseurs sur la catégorie augmente également de 1,4%, atteignant les 1.630 cette semaine. Mais que peut-on regarder sur la catégorie Voyages et Nature ?

Avec plus de 2 millions d’heures visionnées en sept jours, la catégorie enregistre 15,1% d’heures en plus par rapport à la semaine précédente.

La catégorie "Voyages et Nature" sur Twitch attire des dizaines de milliers de streamers. Le 5 août dernier, la catégorie faisait son entrée dans le top de la semaine des jeux les plus tendance de la plateforme.

Arrêté à une station-service, le joueur professionnel de "Fortnite" MateoZ profite de ce temps de pause pour lancer un live. L’Espagnol est assis sur le siège passager d’une voiture et converse face caméra. Lorsqu’il ne s’adresse pas à la communauté, on peut suivre en temps réel son déplacement et réagir en commentaire.

En un seul clic, on peut suivre les ferries entrer et sortir du port de Largs en Ecosse, se retrouver dans le camping-car d’un streamer norvégien ou voyager sur les routes des Etats-Unis 24 heures sur 24 toute la semaine.