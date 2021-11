Sur Messenger et Instagram, le chiffrement des conversations attendra

Malgré les promesses de Meta (ex-Facebook), le chiffrement des conversations de bout en bout n’arrivera pas cette année… ni l’année prochaine.

Selon The Guardian, l’option ne devrait pas arriver avant 2023. “Nous prenons notre temps pour bien faire les choses et nous ne prévoyons pas le déploiement mondial du cryptage de bout en bout par défaut sur tous nos services de messagerie avant 2023”, explique Antigone Davis, à la tête du département sécurité chez Meta, au Sunday Telegraph. “En tant qu'entreprise qui connecte des milliards de personnes dans le monde entier et qui a construit une technologie de pointe, nous sommes déterminés à protéger les communications privées des gens et à assurer la sécurité des gens en ligne.”

Si Meta ne propose pas encore le chiffrement, c’est tout simplement, car l’entreprise veut à la fois protéger et garantir la sécurité des utilisateurs, tout en empêchant de fournir aux personnes malveillantes un moyen de contourner les lois.

En effet, en Angleterre, comme l’explique The Guardian, “la National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) a déclaré que la messagerie privée est en "première ligne des abus sexuels d'enfants en ligne" parce qu'elle empêche les forces de l'ordre et les plateformes technologiques de voir les messages en veillant à ce que seuls l'expéditeur et le destinataire puissent consulter leur contenu.”

Afin d’éviter ces dérives, Meta devra donc proposer une option plus solide. Ce qui n’est pas une mince affaire. D’autant que les demandes des gouvernements d’accéder aux messages cryptés par une “porte dérobée” se multiplient. C’est déjà le cas aux États-Unis, en Australie, au Canada, ou encore au Japon.