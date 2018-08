Super Smash Bros. Ultimate : Nintendo fait le plein d’annonces

Dans un nouveau Nintendo Direct, la firme de Kyoto a dévoilé quelques nouveautés pour le très attendu Super Smash Bros. Ultimate, attendu sur Switch le 7 décembre prochain.

Et comme lors de l’E3, la liste des annonces est longue. Très longue. Trop, même, selon les joueurs moyennement intéressés par ce jeu de combat, qui a vu le jour en 1994 et en est à sa cinquième version. Mais pour les fans, voici un récapitulatif de tout ce que Nintendo a annoncé cet après-midi.

Deux personnages de la franchise Castelvania rejoignent les autres combattants : Simon et Richter Belmont. Le château de Dracula sera également de la partie et rejoint la longue liste des arènes (103 au total). Nintendo la qualifie d’arène la plus lugubre. Enfin, pas moins de 34 musiques tirées des précédents jeux Castelvania seront disponibles dans ce Smash Bros. Au total, ce cinquième volet du jeu de combat comportera plus de 900 chansons.