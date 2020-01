Super Smash Bros. Ultimate : Comment suivre la nouvelle annonce en direct ?

Ce jeudi 16 janvier à 15 heures, Nintendo dévoilera un nouveau personnage, qui rejoindra le casting déjà chargé du célèbre jeu de baston.

Et c'est Masahiro Sakurai, le directeur de Super Smash Bros. Ultimate en personne, qui présentera le nouvel arrivant en détail. D'après Nintendo, la vidéo durera environ 35 minutes. Elle sera à suivre en direct ci-dessous.

Depuis la sortie du jeu, Nintendo a déjà introduit 5 personnages, disponibles en DLC : Banjo & Kazooie, Héros (de la série Dragon Quest), Joker (de Persona 5), la plante Piranha de Super Mario Bros. et Terry de Fatal Fury. Et le jeu ne devrait pas en rester là.

"J'ai l'impression que la ligne d'arrivée s'éloigne de plus en plus", a déclaré Sakurai. "Vous vous demandez peut-être: Combien de temps peut-il encore être impliqué dans Super Smash Bros. Ultimate? Mais en réalité je suis toujours aussi excité. Ajouter plus de personnages dans le jeu signifie que d'autres univers seront ajoutés à la série, et en fin de compte, cela signifie qu'il y aura encore plus d'opportunités de ravir les fans."

Pour connaître le nouveau combattant qui rejoindra le jeu, rendez-vous sur cette vidéo à 15 heures, heure belge.