Super Smash Bros. Ultimate bat des records en Europe

En quelques jours seulement, le jeu de baston est devenu le titre le plus rapidement vendu sur une console de salon Nintendo en Europe.

Super Smash Bros. Ultimate dépasse donc d’autres gros cartons de la console, comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Super Mario Odyssey et Mario Kart 8 Deluxe. Trois jeux qui ont tous dépassé les 10 millions d’exemplaires vendus.

Selon Nintendo, les ventes de Super Smash Bros. Ultimate ont également dépassé de plus de 30% celles de Mario Kart Wii, un autre succès de l’entreprise, vendu à 37 millions d’exemplaires chez nous. Nintendo ne fournit pas encore les chiffres exacts des ventes de son jeu de baston en Europe, mais cela semble donc bien parti pour devenir l’un des plus gros succès de la Switch sur le vieux continent.

Aux États-Unis aussi, le jeu fait un tabac. En 11 jours seulement (le jeu est sorti le 7 décembre), Nintendo a écoulé 3 millions de copies. À titre de comparaison, le jeu Switch le plus vendu aux États-Unis reste Mario Kart 8 Deluxe, avec ses 5 millions d’exemplaires vendus depuis sa sortie en avril 2017. Enfin, au Japon, Super Smash Bros. Ultimate, c’est 1,2 million d’exemplaires vendus en seulement trois jours. Et avec Noël qui approche, le succès de la console de Nintendo et de sa ludothèque alléchante ne risque pas de ralentir.