Super Mario Maker 2 fait le plein de nouveautés

C'est à minuit, heure belge, que Nintendo a diffusé un Nintendo Direct d'une quinzaine de minutes, consacré à Super Mario Maker 2.

Et le programme fut chargé (et à découvrir en intégralité dans la vidéo ci-dessous). Mais pour les plus impatients, voici quelques changements et nouveautés qui méritent le détour, et qui devraient plaire aux fans de Super Mario et à tous les créateurs de niveaux en herbe.