Super Mario 64, Sunshine et Galaxy reviennent sur Switch

Comme l’annonçaient de nombreuses rumeurs, trois classiques de la franchise Super Mario feront leur retour sur Switch à l’occasion des 35 ans du plombier moustachu.

Ces trois titres, Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, sortis respectivement sur Nintendo 64, Game Cube et Wii, seront disponibles en version physique et en version dématérialisée, mais temporairement.

En effet, Nintendo souhaite marquer le coup en proposant le jeu, baptisé Super Mario 3D All-Stars, jusqu’au 31 mars 2021 : “la version physique ne sera produite que pendant une durée limitée, la version téléchargeable ne sera disponible que jusqu'à la fin du mois de mars 2021”, explique Big N.

En échange de cette disponibilité limitée, les joueurs auront droit non pas à un remaster en bonne et due forme, mais bien à une compilation améliorée, avec une résolution et un gameplay légèrement revus.