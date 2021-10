Stressé au volant ? Waze va tenter de vous relaxer

Le GPS de Google s’associe à Headspace, une célèbre application de méditation, pour calmer les conducteurs les plus nerveux.

Inspirez, expirez

Avec la nouvelle option " Drive with Headspace ", Waze souhaite expliquer aux conducteurs " comment trouver plus de joie et de sens sur la route. " Tout un programme.

Concrètement, cela passera par des indications vocales rassurantes, ainsi que cinq " humeurs " à choisir selon vos envies : conscient, lumineux, plein d'espoir, joyeux et ouvert. Et il sera même possible de troquer l’icône de votre véhicule sur la carte par une petite montgolfière.

La mise à jour, disponible en français, anglais, espagnol et portugais, permet également de connecter un compte Spotify pour profiter de listes de lecture dédiées, conçues par Headspace, qui offriront bien plus que de la musique.

De quoi détendre les stressés de la route.