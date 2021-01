Steam signe un nouveau record avec 25 millions d'utilisateurs connectés en simultané

La boutique de Valve organise comme chaque année à la même période ses soldes d’hiver, et les joueurs n’ont pas manqué de sauter sur l’occasion pour réaliser de bonnes affaires.

En mars 2020, ils étaient 20 millions à s’être connectés en même temps sur la boutique. Fin décembre, avec l’arrivée du tant attendu (et décrié) CyberPunk 2077, Steam avait frôlé les 25 millions. Il n’aura donc fallu attendre que quelques jours pour y parvenir. En effet, ce 2 janvier 2021, ils n’étaient pas moins de 25415080, et 25416720 le jour suivant, à profiter des soldes d’hiver et à jouer. Soit deux records coup sur coup pour la plateforme.

Selon PC Gamer, 7,4 millions de joueurs, sur les 25 millions connectés, étaient en train de jouer. C’est donc bien les nombreuses réductions qui ont attiré les gamers.

Valve a par ailleurs publié récemment la liste des 100 meilleurs jeux de l’année, selon leur chiffre d’affaires brut sur sa boutique. La liste complète est à retrouver par ici, mais sachez qu’en Platine, on retrouve des titres comme Cyberpunk 2077, Grand Theft Auto V, Destiny 2 et Fall Guys.

Dans la section “Or”, on retrouve Warframe : Operation Orphix Venom, Dead By Daylight, Borderlands 3 ou Sea of Thieves. Dans la section “Argent”, on retrouve Cities Skylines, Assassin’s Creed Odyssey, Hades et Planet Zoo.

Enfin, dans la section “Bronze”, on trouve Resident Evil 3, Far Cry 5, Sekiro : Shadows Die Twice ou encore TemTem et Les Sims 4.

Évidemment, ces titres et bien d’autres bénéficient de jolies réductions. Mais dépêchez-vous, les soldes d’hiver se terminent demain à 19 heures.