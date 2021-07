Steam Deck : les nouvelles commandes ne seront pas honorées avant fin 2022

Victime de son succès, la console PC portable de Valve demandera énormément de patience aux joueurs qui la précommandent aujourd’hui.

Une liste d’attente qui s’allonge

Les trois versions de la Steam Deck, cette console portable qui permet de jouer à des jeux PC dans un format proche de la Switch, sont déjà en rupture de stock. Ou presque. Moins de deux semaines après son officialisation (la console a été annoncée le 16 juillet dernier), la console n’est plus disponible sur le site du constructeur.

Valve propose en effet uniquement de réserver la console, ce qui est logique en cette période (la PlayStation 5 et les Xbox Series X/S sont elles aussi très difficile à trouver dans le commerce). Mais le plus étonnant, c’est que le site indique que la commande ne sera possible qu’après le 2e trimestre 2022.