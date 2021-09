Starlink, l’internet par satellite d’Elon Musk sortira bientôt de sa phase bêta

La bêta publique aura donc duré un an, après avoir été lancée aux États-Unis en octobre dernier, puis dans d’autres régions. Selon le PDG, 100 000 clients se sont laissés séduire par cette offre d’internet par satellite.

Comme l’explique le site web de l’entreprise, " Starlink est actuellement disponible pour un nombre limité d’utilisateurs par zone de couverture. Les commandes seront traitées par ordre d’arrivée, selon le principe du premier arrivé, premier servi. "

Starlink coûte 99 euros par mois, et nécessite un matériel (soit une petite parabolique) vendu au prix de 499 euros, hors frais de port. " Pendant la phase bêta, les utilisateurs peuvent s’attendre à voir des vitesses de transfert entre 50 et 150 Mbit/s et une latence de 20 à 40 ms dans la plupart des lieux ", explique l’entreprise.