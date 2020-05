Star Wars : célébrez May the Fourth avec ces fonds d’écrans pour Zoom et Skype

Aujourd’hui, c’est le 4 mai et qui dit 4 mai dit “May the 4th” en anglais, soit la journée Star Wars, qui profite d’un jeu de mots avec la réplique la plus culte de la saga (“May the force be with you”, ou “Que la force soit avec toi” en français) pour célébrer la franchise et tous ses nombreux fans.

Et bien que la première phase du déconfinement a débuté ce matin en Belgique, le télétravail reste vivement conseillé. Voici donc une sélection de fonds d’écrans inspirés de l’univers des 9 films pour pimenter vos vidéoconférences sur Skype ou sur Zoom.