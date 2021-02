Star Citizen est jouable gratuitement pendant 10 jours

Le jeu, édité et développé par Cloud Imperium Games, est à tester gratuitement jusqu’au 25 février 2021. Voici comment procéder.

Pour bénéficier de cet essai gratuit, il suffit de vous rendre sur le site Roberts Space Industries et de créer un compte (ou vous connecter si vous en possédez déjà un). Ensuite, il faudra utiliser le code GETINTOTHEVERSE pour profiter de l’essai gratuit.

Le jeu sera ensuite téléchargé et vous pourrez en profiter pendant 10 jours. À noter que niveau configuration, sans 16 GB de RAM au minimum et un SSD avec 70 GB de libre pour l'installation, il est inutile de vous lancer, le jeu ne tournera pas bien.

Pour profiter au mieux de l’essai gratuit, le développeur propose six vaisseaux différents à tester, ce qui permet de découvrir les différents types de gamplay. Voici la liste :

RSI Aurora MR

CNOU Mustang Alpha

Drake Dragonfly

Anvil Arrow

MISC Prospector

MISC Freelancer

Après le 25 février, il vous sera possible de prolonger l’expérience en profitant de diverses réductions directement depuis le site du jeu. N’oubliez pas que Star Citizen n’est toujours pas finalisé et qu’il est présenté actuellement dans sa phase de développement. Il peut donc être buggé et pas tout à fait au point techniquement.